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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Rusya, Hollanda'ya ait savaş gemisine yapılan müdahalenin görüntülerini yayınladı

- Rusya, Hollanda'ya ait savaş gemisine yapılan müdahalenin görüntülerini yayınladı

- Rus uçaklarının fırkateynin yakınından uçma anlarından detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

İngiltere Hava Sahası Savaş Gemisi Fırkateyn Uluslararası 


- Rusya Savunma Bakanlığı, Hollanda’ya ait Evertsen adlı firkateyne Karadeniz’de yaptığı müdahaleye ait görüntüleri yayınladı. Hollanda Savunma Bakanlığı, 24 Haziran’da Rus savaş uçaklarının Karadeniz’de seyir halinde olan Hollanda’ya ait Evertsen adlı fırkateyni taciz etmekle suçlamasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Evertsen adlı firkateyne Karadeniz’de yaptığı müdahaleye ait görüntüleri yayınladı. Savunma Bakanlığı, Hollanda'ya ait fırkateynine rotasını Kerç Boğazı'na yöneltmesinden dolayı Rus savaş uçakları tarafından müdahale edildiği aktarılarak, "Hollanda Donanması'na ait ‘Evertsen’ isimli fırkateyn rotasını değiştirerek Kerç Boğazı yönüne hareket etmeye başladı.
Rusya Federasyonu karasularının ihlalini önlemek için Rusya Hava Kuvvetlerine ait Su-30 ve Su-24 savaş uçakları kalkış yaparak güvenli bir mesafeden uçuş yaptı. Rus uçaklarının uçuşu üzerine fırkateyn rotasını değiştirerek önceki rotasına dönüş yaptı" denildi. Savunma Bakanlığı ayrıca, "Rus uçaklarının uçuşları hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı. Hollanda, uçakların geminin iletişim sistemlerini 5 saat boyunca kilitlediğini belirtmişti Hollanda Savunma Bakanlığı ise, Rus savaş uçaklarının savaş gemisinin iletişim sistemlerini 5 saat boyunca kilitlediğini belirtmiş, savaş uçaklarının Kırım’ın güneydoğusunda seyrettiği sırada gemiye yakın ve alçaktan uçuş yaparak, denizde tehlikeli bir durum oluşturduğunu aktarmıştı. Bakanlık ayrıca, bu tacizler sırasında savaş gemisinin uluslararası sularda olduğunu vurgulamıştı. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, 23 Haziran’da Karadeniz'de Kırım'a yaklaşan İngiliz donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender'a uyarı atışı yapıldığını açıklamıştı. İngiltere ise, Rusya’nın uyarı atışı yaptığına dair açıklamaları reddetmiş, HMS Defender'ın uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna kara sularından zararsız bir şekilde geçiş yaptığını belirtmişti.
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