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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Rusya-Gürcistan sınırında tır Türk şoförleri mahsur kaldı

- Rusya-Gürcistan sınırında tır Türk şoförleri mahsur kaldı

Mahsur kalan araçlar

( TİFLİS ) TİFLİS

Tır Şoförü Çığ Düşmesi Sınır Kapısı Kamyon Şoförü Kontrol Noktası 


- Rusya ve Gürcistan arasındaki Kazbek-Yukarı Lars sınır kapısında yoğun kar yağışı nedeniyle 500 tır ve Türk tır şoförü mahsur kaldı. Rusya’dan hareket eden 500 tır, Türkmenistan sınırı kapalı olduğu için Rusya ile Gürcistan arasındaki Kazbek-Yukarı Lars sınır kapısını kullanması sonucu sınırda yaklaşık 60 kilometre kuyruk oluştu. Kazbek Dağı’ndaki olumsuz çevre koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tırlar ve sürücüler sınırda mahsur kaldı. Şoförler arasında Türk vatandaşlarının da bulunuyor. Türk şoförlerden biri, çığ düşmesi sonucu birkaç tırın karlar altında kaldığını söyleyerek, içinde bulundukları zor durumu anlattı. Konuya ilişkin Rusiya Federasyonu’nun Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bölgedeki zorlu hava koşulları nedeniyle Kuzey Osetya'daki Yukarı Lars gümrük kontrol noktasında yaklaşık 500 kamyon şoförü ısınma noktasında alındı” bilgisini paylaştı.
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