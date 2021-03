- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Türkiye-Afgan heyetleri arasındaki görüşmeler, Doha’daki müzakere sürecine ivme kazandırdı”

-Kaynak: Rusya Dışişleri Bakanlığı



- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tacikistan’da düzenlenen Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci'nin 9’uncu Bakanlar Konferansı’nın ardından konferansa ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Türkiye-Afgan heyetleri arasında yapılan görüşmelerin, Doha’daki müzakere sürecine ek bir ivme kazandırdığını düşünüyoruz” dedi.

Afganistan ve Türkiye'nin ortak girişimiyle 2011 tarihinde başlatılan Asya'nın Kalbi - İstanbul Süreci’nin 9’uncu Bakanlar Konferansı, bu yıl Tacikistan’ın başkenti Duşambe’de yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen konferansa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lavrov, Moskova’daki Dışişleri Bakanlığı konutunda yaptığı açıklamada, “Afganistan, zor bir süreçten geçiyor. Ülkedeki askeri ve politik durum oldukça endişe verici bir şekilde devam ediyor. Bölgede terör saldırıları aralıksız gerçekleştiriliyor ve çatışmaların arttığı da göz ardı edilemez. Bu bakımdan şiddet düzeyini düşürmek için her türlü çabayı sarf etmek gerek” dedi.

“Rusya, Afganistan'ın bağımsız ve kendi kendine yeten bir devlet olarak var olmasını her zaman savundu” Afganistan’da barış ortamının sağlanması için çeşitli ülkelerin verdiği desteğe değinen Lavrov, “Rusya, bölgesel ve uluslararası ortaklarla yakın temas halinde aktif olarak çalışıyor. Geçtiğimiz 18 Mart’ta, Rusya, Çin, ABD, Pakistan, Afganistan hükümeti ve Taliban’ın katılımıyla Moskova’da başka bir istişare turu daha düzenlenmişti. Türkiye - Afgan heyetleri arasında yapılan görüşmelerin, Doha’daki müzakere sürecine ek bir ivme kazandırdığını düşünüyoruz” dedi.

Rusya’nın, Afganistan’a verdiği desteğin altını çizen Lavrov, “Rusya yıllardır ekonomik, askeri-teknik ve insani alanlarda Afgan ortaklara yardım sağlıyor. Rusya’nın, Afganistan'ın terör ve uyuşturucudan uzak, bağımsız ve kendi kendine yeten bir devlet olarak var olmasını her zaman savunduğunu bir kez daha vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin girişimleriyle 2011 yılında başlatılan Asya’nın Kalbi İstanbul Süreci’nin 9’uncu Bakanlar Konferansı bu yıl Tacikistan’da gerçekleştirildi.

Konferansa katılan ülkeler arasında Türkiye, Afganistan, Tacikistan, İran, Pakistan, Hindistan, Çin, Rusya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan bulunuyor. Konferansa destek veren ülkeler arasında ise ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada, Avustralya, Danimarka, Mısır, Finlandiya, İtalya, Irak, Norveç, Polonya, İspanya ve İsveç yer alıyor.



