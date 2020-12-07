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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermeni mevkidaşı Ayvazyan ile Dağlık Karabağ’ı görüştü

- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermeni mevkidaşı Ayvazyan ile Dağlık Karabağ’ı görüştü

Görüşmeden detay

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Basın Toplantısı Uluslararası İnsani Yardım Esir Takası Yardım Çağrısı 


- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Dağlık Karabağ gündemiyle bir araya geldi. Dağlık Karabağ'da, Rusya'nın arabuluculuğunda geniş kapsamlı ateşkes ilan edilmesi ve Azerbaycan'ın birçok toprağını geri kazanmasıyla işleyen sürecin diplomatik temasları devam ediyor. Ermenistan'ın yeni atanan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Moskova'da temaslarda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ara Ayvazyan arasında gerçekleştirilen görüşmede Dağlık Karabağ'da ateşkesin uygulanması ve Rusya'nın Barış Gücü Askerleri'nin çalışmalarına dair istişarelerde bulunuldu. Toplantıdan önce kısa bir değerlendirme yapan Lavrov, Rusya olarak bölgedeki insani yardım faaliyetlerine ek destek sağlama kararı aldıklarını, bölgede yardım faaliyetlerine katılmak isteyen uluslararası yardım kuruluşlarının da memnuniyetle karşılanacağını ifade etti.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan ise Azerbaycan ile esir ve cenaze takası konusunda gerekli katkıyı sağlayacaklarını söyledi.

"Rus Barış Gücü'ne gerekli özeni göstereceğiz" Ermenistan ve Rusya'nın heyetler arası görüşmesinden sonra basın toplantısı düzenlenerek görüşme hakkında detaylar aktarıldı. Ayvazyan basın toplantısında 32 yıl önce Ermenistan'da yaşanan ve 20 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan Gümrü depremini hatırlatarak, "Aramızdaki ilişkiler yönetici, yurttaş ve devletler arasında süreklilik tezahür ediyor. Sadece ortak başarılarda değil tarihsel bağlamda ve 32 yıl önce yaşanan depremin kötü sonuçlarının ortadan kaldırılması sırasında da bu böyleydi" ifadelerini kullandı. Rus Barış Gücü askerlerinin Dağlık Karabağ'daki faaliyetleri hakkında konuşan Ayvazyan, "Barış gücünün sürdürdüğü lojistik, insani, güvenlik ve birçok konudaki çalışmalarına gereken özeni göstermeye hazırız" dedi.
Azerbaycan ve Ermenistan'a insani yardım çağrısı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov basın toplantısında söz alarak bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Lavrov konuşmasında, "Yaklaşık 1 aydır uygulanan ateşkesin sahadaki ilerleyişinden memnunuz. Mültecilerin geri dönüşü devam ediyor. Cenaze ve esir takasının yanı sıra kayıpların aranmasında da ilerleme var. Bugün insani yardımlar konusunda görüşmemiz oldu. Dağlık Karabağ'daki insani yardımlara Ermenistan ve Azerbaycan'ın yanı sıra diğer devletleri de davet ederek uluslararası boyuta taşımayı öneriyoruz" ifadelerini kullandı.
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