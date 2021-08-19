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- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Afganistan'daki taraflara diyalog çağrısı
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Afganistan'daki taraflara diyalog çağrısı

- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Afganistan'daki taraflara diyalog çağrısı

- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklama yaptığı anlara ait görüntüler

Ayetler İç Savaş Basın Toplantısı Toplantı Hükümet 

-- Düzenlenen basın toplantısına ait detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya Dışişleri Bakanı Najla Mangoush ile gerçekleştirdiği görüşmesinin ardından Taliban'ın Afganistan'daki siyasi aktörlerle diyalog kurmak istediklerini söylemesini memnuniyet verici bir adım olarak değerlendirerek, Afganistan'daki tüm taraflara diyalog çağrısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya Dışişleri Bakanı Najla Mangoush'u Moskova'da konut etti. Lavrov mevkidaşı Mangoush ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, tüm dünyanın dikkatle yakından izlediği Afganistan'daki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Taliban'ın ülkedeki siyasi aktörlerle diyalog kurmak istediklerini söylemesini memnuniyet verici bir adım olarak değerlendiren Lavrov, "Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ın çağrısıyla eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'nin de katılacağı bir toplantı yapılacağı duyuruldu. Taliban'ın, Afganistan'daki diğer siyasi güçlerle diyaloğa girmek istediklerine dair açıklamasını da memnuniyetle karşılıyoruz. Bu tür süreçleri mümkün olan her şekilde teşvik edeceğiz ve bu niyetleri somut eylemlere dönüştürmek için çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı. Taliban, Afganistan'ın tümünde kontrolü sağlayamadı Afganistan'daki durumu, edinilen raporlar çerçevesinde gazetecilere aktaran Bakan Lavrov, "Birincisi, Taliban henüz Afganistan topraklarının tamamını kontrol etmiyor. Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih ve Ahmed Mesud’un direniş güçlerinin yoğunlaştığı Panjshir Boğazı’ndaki duruma dair raporlar var. Fakat bu, yalnızca konumumuzu daha tutarlı hale getiriyor ve tüm Afganistan'ın iç savaşa sürüklendiği bir durumda, tüm muhalif Afgan güçlerinin, tüm etnik-dini Afgan gruplarının katılımıyla ulusal diyaloğa acil geçişin gerekliliğini destekledik" ifadelerini kullandı. Ayrıca, temsili bir hükümet kurmayı mümkün kılacak bir ulusal diyaloğu hala desteklediklerinin altını çizen Lavrov, "Tıpkı şimdi olduğu gibi, Taliban Kabil'de, diğer kentlerin ve Afganistan vilayetlerinin çoğunda esas olarak iktidarı ele geçirdiğinde; temsili bir hükümet kurmayı mümkün kılacak aynı ulusal diyaloğu hala destekliyoruz ve bu, daha sonra Afganistan halkının desteğiyle birlikte bu uzun süredir acı çeken ülke için nihai bir çözüm için anlaşmalar geliştirecek" dedi.

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