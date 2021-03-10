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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Rusya Devlet Başkanı Putin: “Ortak projemiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşaatında yeni bir dönem başlıyor”

- Rusya Devlet Başkanı Putin: “Ortak projemiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşaatında yeni bir dönem başlıyor”

Putin'in konuşması

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Bild Personel Sayısı Konferans Enerji Güvenliği 


- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Ortak projemiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşaatında yeni bir dönem başlıyor” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi Temel Atma Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı.
Putin törende yaptığı konuşmada, Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliklerinin artarak devam ettiğini vurgulayarak, “Ortak projemiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşaatında yeni bir dönem başlıyor. Akkuyu’da toplam 4 ünite kurulacak. Personelin güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınıyor. Covid-19 salgınıyla ilgili zorluklar bile bizi engelleyemedi” dedi.
Akkuyu santralinin Türkiye’ye önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Putin, "Akkuyu projesinin gerçekleştirilmesi Türkiye’nin enerji güvenliğine ciddi katkılar sağlayacak. Türk üreticiler için ucuz ve temiz elektriğe erişim sağlayacak ve ülkedeki sanayi potansiyelini güçlendirecek” diye konuştu.
Sahada çalışan ve büyük çoğunluğu Türk vatandaşı olan personel sayısının 8 bine çıktığını belirten Putin, çok sayıda Türk öğrencinin ileride Akkuyu’da istihdam edilmek üzere Rusya’da eğitim aldıklarını söyledi.

Putin, “Türk mezunlarımızın sayısı 200 kişiyi aşacak gibi görünüyor. Böylelikle santral devreye gireceği zaman Türk nükleer sanayi için yeterli kadro yetiştirmiş olacağız. En sıkı güvenlik tedbirlerine uymaktayız, projenin çevre dostu olması için elimizden geleni yapıyoruz. Rus tarafı müteahhitlik çalışmalarında Türk şirketlerinden de yararlanıyor. Proje için verilen siparişlerin büyük bölümü Türk şirketler tarafından karşılanıyor. Bu da bir kez daha, tüm katılımcıları için projenin ticari anlamda ne kadar cazip olduğunu gösteriyor” dedi.
Akkuyu projesinin hayata geçirilmesinin Türk ve Rus ilişkileri açısından önemli olduğunu vurgulayan Putin, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı bildirmek istiyorum. Akkuyu projesinin hayata geçirilmesi iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirecek” şeklinde konuştu.

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