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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Rusya Devlet Başkanı Putin lösemiyi yenen çocuğun dileğini gerçekleştirdi

- Rusya Devlet Başkanı Putin lösemiyi yenen çocuğun dileğini gerçekleştirdi

- Putin ve küçük çocuğun diyaloglarından detaylar

Küçük Çocuk Diyalog Lösemi Hastası Hayvan Hayvanat Bahçesi 

-- Müsabakadan detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, lösemi hastası bir çocuğun dileğini yerine getirerek birlikte buz hokeyi oynadı. Rusya’da her aralık ayının başında “Rusya Gönüllüleri Platformu" tarafından birçok çocuğun dileği toplanarak, çocukların dilekleri yerine getirilmeye çalışılıyor. Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde yaşayan 9 yaşındaki lösemi hastası Dmitriy Aşçepkov, dilek mektubunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile buz hokeyi oynamak istedi. 2 buçuk yıl boyunca tedavi görerek lösemiyi yenen Asçepkov’un dileği gönüllüler tarafından Putin’e iletildi. Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da bulunan buz hokeyi pistinde bir araya gelen Putin ve Rusya’nın eski profesyonel buz hokeyi oyuncusu Valeri Kamensky, küçük çocuğun dileğini yerine getirdi. Putin, yine her zamanki gibi 11 numaralı formasını giyerken, müsabakayı küçük çocuğun annesi ve babasının yanı sıra kardeşleri Denis Aşçepkov ve Sopiha Aşçepkov da izledi. Putin’in küçük çocuğa buz hokeyini öğreteceğini söylemesinin ardından birlikte piste çıktılar. Müsabakadan sonra şehir turuna çıkan küçük çocuk ve ailesi, ardından hayvanat bahçesine götürüldü.
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