- Rusya'daki patlamada 1 kişi daha enkaz altından çıkarıldı



- Rusya'da bir binanın zemin katındaki doğalgaz patlaması sonrası 1 kişi daha enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı. Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde 9 katlı bir binanın zemin katındaki kafede sabah saatlerinde yaşanan doğalgaz patlamasında binanın dışında 2 kişi yaralanmış, 2 kişi de enkaz altında kalmıştı. Enkaz altındaki yapılan aramalar sonucunda öğle saatlerine doğru 1 kadın daha yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı olarak kurtarılan kadın ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kadının yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınacağı öğrenildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı şu ana kadar toplam 3 kişinin kurtarıldığını fakat enkaz altında 1 kişinin daha bulunduğunu aktararak bu kişinin de çıkarılması için çalışmaların yoğunlukla sürdüğünü belirtti.





loading...