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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
- Rusya'daki patlamada 1 kişi daha enkaz altından çıkarıldı

- Rusya'daki patlamada 1 kişi daha enkaz altından çıkarıldı

Enkaz altındaki kadının çıkarılma anlarından detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Doğalgaz Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Doğalgaz Patlaması 


- Rusya'da bir binanın zemin katındaki doğalgaz patlaması sonrası 1 kişi daha enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı. Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde 9 katlı bir binanın zemin katındaki kafede sabah saatlerinde yaşanan doğalgaz patlamasında binanın dışında 2 kişi yaralanmış, 2 kişi de enkaz altında kalmıştı. Enkaz altındaki yapılan aramalar sonucunda öğle saatlerine doğru 1 kadın daha yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı olarak kurtarılan kadın ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kadının yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınacağı öğrenildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı şu ana kadar toplam 3 kişinin kurtarıldığını fakat enkaz altında 1 kişinin daha bulunduğunu aktararak bu kişinin de çıkarılması için çalışmaların yoğunlukla sürdüğünü belirtti.

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