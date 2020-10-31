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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Rusya'daki Müslümanlardan Fransa karşıtı protesto

- Rusya'daki Müslümanlardan Fransa karşıtı protesto

-Protestolardan detaylar

Protesto İslam Arbede Karikatür Başkent 

--Gözaltılar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Rusya’da yaşayan Müslümanlar başkent Moskova’da Fransa karşıtı protesto düzenledi.
Fransa’da Hz. Muhammed’e karşı yapılan küstah karikatürlere ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı açıklamalarına Müslümanların tepkiler sürüyor. Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Fransa Büyükelçiliği önünde toplanan Müslümanlar Fransa karşıtı protesto düzenledi.
Göstericiler, protesto sırasında Macron karşıtı sloganlar atarken, Macron’un fotoğraflarını ateşe verdi. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösterilerde, protestoculara birçok kez dağılın uyarısında bulundu. Polisin uyarılarını dikkate almayan göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Çok sayıda gösterici polis tarafından gözaltına alınırken, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Dağıstan, Çeçenistan, İnguşetya, Karaçay Çerkes, Tataristan ve Adigey Bölgesi Müslüman cemaatleri açıklama yaparak, Fransa’nın ve Macron’un tutumlarını protesto ettiklerini duyurdu.
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