Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Rusya'daki kaçak huzurevinde yangın: 11 ölü

- Rusya'daki kaçak huzurevinde yangın: 11 ölü

Huzur evinde çıkan yangın

Hastane Kaçak Sağlık Ekipleri Trol 

-Dumanların yükselmesi

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Rusya’da kaçak çalışan bir huzurevinde çıkan yangında 11 kişi feci şekilde öldü. Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nin Ebyelil kentinde bulunan bir huzurevinde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın ihbarı ile bölgeye itfaiye ekipleri gönderilirken tek katlı ahşap binadaki alevler hızla büyüdü. Kurtarma ekipleri ahşap binanın içine girerek içeridekileri kurtardı. Olay yerine gönderilen sağlık ekipleri 11 kişinin dumandan zehirlendiğini tespit etti. 3 kişi hastaneye sevk edilirken evden çıkarılan kişi sayısı toplam 14 olarak açıklandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı huzurevinin toplam alanının 72 metrekare olduğunu ve huzurevinin kaçak faaliyet gösterdiğini açıkladı.
Ölen 11 kişinin de huzurevi sakini olan yaşlılar olduğu bu kişilerin büyük ihtimalle dumandan zehirlendiği ifade edildi. 11 kişinin ölümüne sebep olan huzurevi yangını ile ilgili soruşturma başlatılırken Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Khabirov bölgedeki tüm huzurevlerinin kontrol edilmesi talimatı verdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement