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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Rusya, Dağlık Karabağ'da mayın temizleme faaliyetlerine başlıyor

- Rusya, Dağlık Karabağ'da mayın temizleme faaliyetlerine başlıyor

- Mayın temizleme araçların sevkiyatından detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Çatışma Askeri Araç Tampon Bölge Riva Robot 


- Rusya, Dağlık Karabağ’da mayın temizleme faaliyetlerine başlayacak. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım’da yapılan ateşkes anlaşması uyarınca Dağlık Karabağ’a gönderilen Rus Barış Gücü birimlerine ek kuvvet olarak mayın temizleme araçları ve ekipleri gönderildiği duyuruldu. Açıklamada Rus Barış Gücü askerlerinin Dağlık Karabağ’da yerleştiği tampon bölgede mayın tarama faaliyetlerine başlayacağı aktarılarak, “Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Uluslararası Mayın Eylem Merkezi’nden birimler Dağlık Karabağ’daki arazi yol ve çalışma alanlarında mayın temizleme görevlerinde bulunacak. Merkez tarafından 100’den fazla personelin yanı sıra Uran 6 tipi çok işlevli robotik mayın temizleme araçları, zırhlı personel taşıyıcıları ve zırhlı askeri araçlar dahil olmak üzere 13 askeri ve özel teçhizatlı araç Erivan’a gönderildi. Uluslararası Mayın Eylem Merkezi ekipleri Rusya Savunma Bakanlığı tarafından konuşlandırılan Barışı Koruma Kontrol Merkezi’nin bir parçası olarak görev yapacak” denildi. Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da yaşanan çatışmaların ardından yapılan ateşkes anlaşması sonrası Azerbaycan’ın işgal edilen topraklarına Ermenistan tarafından mayın döşendiği ortaya çıkmıştı.
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