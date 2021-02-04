Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Rusya, Dağlık Karabağ’da havadan kontrollere başladı

- Rusya, Dağlık Karabağ’da havadan kontrollere başladı

Rus askerlerinin İHA’ları uçurma anlarından detaylar

İnsansız Hava Aracı Konferans Trol 

-Rus askerlerinin kontrol merkezinden uçuşları kontrol etme anlarından detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Dağlık Karabağ’da faaliyetlere başlayan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi’nin Rus askerleri tarafından İHA’lar ile havadan denetimler yapıldı. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım tarihinde imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında 11 Kasım 2020'de, Dağlık Karabağ’da Ortak Gözlem Merkezi’nin kurulması için video konferans yolu ile mutabakat imzalanmıştı. Geçtiğimiz hafta resmi açılışı yapılan merkezin havadan da kontrollere başladı.
Rusya Savunma Bakanlığı yayınladığı görüntülerle birlikte Rus askerlerinin insansız hava aracı

ile denetimlere başladığını duyurdu. Rusya tarafından yapılan açıklamada, Türk ve Rus Ortak Gözlem Merkezi’nde görev yapan Rus askerleri tarafından Dağlık Karabağ’daki ihtilaflı bölgede Rus yapımı Forpast ve Orlan 10 tipi İHA’lar kullanılarak denetimler yapıldığı ifade edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı