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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Rusya, Dağlık Karabağ'a hava gücü gönderdi

- Rusya, Dağlık Karabağ'a hava gücü gönderdi

Askeri helikopterlerin nakliyesinden detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

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- Dağlık Karabağ’a Barış Gücü askerleri göndermeye başlayan Rusya, bugün bölgeye helikopterler gönderdi. Dağlık Karabağ’da Ermenistan’ın Azerbaycan'a karşı yenilgiye uğramasının ardından Rusya'nın arabuluculuğunda 3 ülke arasında imzalanan anlaşmaya göre bölgeye Rus Barış Gücü askerleri gönderilmesi kararlaştırıldı. Anlaşmadan sonra Rusya Savunma Bakanlığı harekete geçerek Dağlık Karabağ’a gönderilecek olan Barış Gücü askerlerinin sevkiyatına 10 Kasım'da başlamıştı. 16 gözlem noktasında toplam bin 960 asker, 90 zırhlı araç ve 380 askeri araçtan oluşan Rus Barış Gücüne, İnsansız Hava Araçları

ve helikopterlerin de destek olacağı açıklandı. İlk gün 400 asker gönderen Rusya ikinci gün personel sevkiyatına devam etti. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, bölgeye hava unsurlarının sevkiyatına başlandığını duyuruldu. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bulunan Erebuni Havaalanı'na AN 124-100 tipi askeri nakliye uçağı ile 8 adet Mi-8 ve Mi-24 tipi askeri helikopterlerin sevk edildiği bildirildi.
Helikopterlerin ulaşılması zor noktalara askeri personelleri taşıyacağı aktarılırken, aynı zamanda teknik teçhizatın da bu helikopterlerle bölgelere taşınacağı aktarıldı. Daha önce bölgede görevde kullanılacağı açıklanan İnsansız Hava Araçlarının sevkiyatının yapılıp yapılmadığına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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