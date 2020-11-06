- Rusya'da yangında 5'i çocuk 7 kişi öldü



- Rusya’da bir evde çıkan yangında 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Rusya’nın başkenti Moskova’nın 320 kilometre güneyinde bulunan Smolensk şehrinin Yelnya ilçesinde gece yarısı ülkede yaygın olarak kullanılan kütükten yapılan bir evde yangın çıktı. Tek katlı kütük evden yükselen dumanları gören komşular itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, olay yerine polis ve ambulans ekipleri de gönderildi. Evin ağaç olmasından dolayı büyüyen yangını söndürme çalışmaları sabaha kadar sürdü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada yangının söndürülmesinden sonra evde toplam 7 kişinin cesedinin bulunduğu ifade edilerek, “Evden anne ve baba olmak üzere iki yetişkin ve en büyüğü 11 yaşında olmak üzere 5 çocuğun cesedi çıkarıldı. Ölen çocuklardan dördünün anne ve babanın çocukları olduğu, 1 çocuğun ise yakın akraba çocuğu olduğu belirlendi. Ayrıca evden sırt kısmında ağır yanıklar olan 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Bu kişinin hastanede tedavisine devam ediliyor. Savcılık tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, ilk belirlemelere göre yangının elektrik sobasından çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor” denildi.



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