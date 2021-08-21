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- Rusya'da yangın sırasında çıkan hortum kamerada
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Rusya'da yangın sırasında çıkan hortum kamerada

- Rusya'da yangın sırasında çıkan hortum kamerada

Çıkan hortumdan detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Orman Yangınları Kamera Yangın Devam Eden Orman Yangınları 


- Rusya'ya bağlı Başkurdistan'da kırsal alanda çıkan yangın sırasında rüzgarın etkisiyle hortum çıktı. Rusya'ya bağlı Başkurdistan'ın güneyindeki Sadovy ve Buribay köylerinin kesiştiği bölgede otluk alan tutuştu. Kuru otlar üzerindeki alevler bir anda geniş bir alana yayıldı. Otluk alanda alevler ve dumanlar yükselirken, dev hortum oluştu. Perşembe günü çıkan hortum, çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Orman yangınlarının sürdüğü Başkurdistan'da ise son 24 saatte 21 hektarlık alan yandı. Bölgede haftalardır devam eden orman yangınları nedeniyle 380 bin hektarlık alan ise tamamen küle döndü.
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