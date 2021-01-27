Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Rusya'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı - Eski uyuşturucu kontrol servisi başkanı, uyuşturucu trafiğinin finansal sorumlusu çıktı

- Rusya'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı - Eski uyuşturucu kontrol servisi başkanı, uyuşturucu trafiğinin finansal sorumlusu çıktı

FSB tarafından paylaşılan görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Akalan Uyuşturucu Trafiği 

-Uyuşturucu operasyonundan detaylar

( MOSKOVA ) - Rusya'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı- Eski uyuşturucu kontrol servisi başkanı, uyuşturucu trafiğinin finansal sorumlusu çıktı MOSKOVA

- Rusya’da farklı bölgelerde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Rusya Federasyonu Uyuşturucu Trafiği Kontrolü Federal Servisi’nin eski İvanov Bölge Başkanı da dahil toplam 16 kişi gözaltına alındı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Rusya’da yapılan uyuşturucu operasyonunda ilginç detaylar ortaya çıktı. FSB’den yapılan açıklamada, Rusya’nın Moskova, İvanov, Saratov, Volgograd ve Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiği, farklı noktalarda uyuşturucu madde üretimi için kurulan tesislerin tespit edildiği bildirildi.
Operasyonlarda toplam 16 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, uyuşturucu tesislerinde 59 kilogramdan fazla uyuşturucu hap, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 10 tondan fazla kimyasal çözelti, çete üyelerinin kullandığı silah ve mühimmat ile toprak altına saklanmış satışa hazır paketli uyuşturucuların bulunduğu aktarıldı. Operasyonda yakalananlar arasında dikkat çekici isim ise Rusya Federasyonu Uyuşturucu Trafiği Kontrolü Federal Servisi’nin eski İvanov Bölge Başkanı oldu. Yakalanan eski bölge başkanının uyuşturucu trafiğinin kontrolü ve finansal sorumlusu olduğu belirtilirken, adı kamuoyu ile paylaşılmadı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement