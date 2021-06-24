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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Rusya’da Ulusal Muhafızları taşıyan helikopter düştü: 3 ölü

- Rusya’da Ulusal Muhafızları taşıyan helikopter düştü: 3 ölü

-Kaza bölgesinden yükselen dumanlar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Acil Servis Askeri Helikopter Helikopter Düştü Helikopter Yükselen 


- Rusya’nın Leningrad bölgesinde Ulusal Muhafızları taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 3 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti. Rusya’nın Leningrad bölgesinde eğitim uçuşu yapan ve Ulusal Muhafızları taşıyan helikopter düştü. Kazada 3 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti. Ulusal Muhafızların Kuzey-Batı Departmanı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Mİ-8 tipi askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğü ve 3 kişinin hayatını kaybettiği doğrulanarak, olay yerine çok sayıda acil servis ekibinin gönderildiği ifade edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın Leningrad bölge ofisi tarafından da kaza doğrulanarak, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini bildirdi.
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