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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
- Rusya'da trenin raydan çıktığı kazada 25 vagon birbirine girdi

- Rusya'da trenin raydan çıktığı kazada 25 vagon birbirine girdi

Kazadan sonrası trene ait drone görüntüleri

Vagon İş Makinesi Tren Seferleri Bild Makinist 

-Detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Rusya’da kömür taşıyan bir trenin raydan çıkması sonucu yaşanan kazada, kömür yüklü 25 vagon birbirine girdi. Rusya’nın Amur Oblastı'nda yer alan Skovorodinsky kentinde yaklaşık 50 vagonlu kömür yüklü bir tren raydan çıktı. Her bir vagonu yaklaşık 25 ton yük taşıyan trenin, orta vagonlarının raydan çıkmasıyla vagonlar birbirine girdi. Tren kazasında demiryolu hattı adeta savaş alanına dönerken, olay yerine çok sayıda iş makinesi ve vinç sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede demiryolu ulaşımı tamamıyla dururken vagonların, demiryolu hattından kaldırılması için ise çalışma başlatıldı. Bölge yetkilileri, kaza sonrası demiryolu hattı ve elektrik hatlarının zarar görmesi sonucu tren seferlerinin uzun bir süre yapılamayacağını bildirdi. Kazadan makinistin ve demiryolu işçilerinin yara almadan kurtulduğu açıklanırken, Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, kazaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
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