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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Rusya'da sorumsuz baba 2 yaşındaki çocuğuna araba kullandırdı

- Rusya'da sorumsuz baba 2 yaşındaki çocuğuna araba kullandırdı

Ailenin sosyal medyada paylaştığı görüntülerden detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Sosyal Medya Trafik Kuralları Araba Kullandı Avcılık Direksiyon 


- Rusya’da bir baba kucağına aldığı 2 yaşındaki çocuğuna direksiyonu tutturarak araba kullandırttı. O anlar büyük tepki toplarken, sorumsuz baba hakkında trafik kurallarına aykırı hareketlerden dolayı hem hukuki hem cezai işlem başlatıldı. Rusya’ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti’nin başkenti Şupaşkar’da akşam saatlerinde bir baba ve anne, 2 yaşındaki çocuklarıyla trafikte seyir halindeyken direksiyonda bulunan baba çocuğunu kucağına aldı. Aracın pedallarını baba kontrol ederken, direksiyonu ise 2 yaşındaki çocuğuna bıraktı. Küçük çocuk, akan trafikte direksiyon sallarken, baba ise çocuğunun canını hiçe sayarak uzun bir süre direksiyonu çocuğuna bıraktı. O anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan anne ve baba, büyük tepki topladı. Görüntüler kısa sürede hızla yayılınca devreye İçişleri Bakanlığı girdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüleri emsal gören Savcılık, anne ve baba hakkında soruşturma başlatıldı ve karakola götürülen babanın ifadesi alındı. Sorumsuz baba hakkında trafik kurallarına aykırı hareketlerden dolayı hem hukuki hem cezai işlem başlatıldı.
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