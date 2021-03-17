Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Rusya'da şehre inen ayı paniğe neden oldu

- Rusya'da şehre inen ayı paniğe neden oldu

Ayının insanları kovaladığı anlar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Uyuşturucu Alabalık Yolcu Otobüsü Kaçış Hayvanat Bahçesi 


- Rusya'da şehre inen büyük bir ayı paniğe neden olurken, ayının kent sakinlerinden birini kovaladığı ve seyir halindeki bir otobüsün çarpmasından kıl payıyla kurtulduğu anlar saniye saniye kaydedildi. Rusya’nın Tümen Bölgesi’ne bağlı Nijnevartovsk şehrinde bir ayı, şehrin içinden geçen yola indi. Dağdan indiği düşünülen ayı, kentin sokaklarında dolaşmaya başladı.
Sabah saatlerinde işlerine gitmek üzere yola çıkanlar, karşılarında ayıyı görünce tedirgin olurken, ayı da sokaklar kalabalıklaştıkça öfkelenerek etrafta koşuşturdu. İnsanların panik halinde kaçmaya başlaması üzerine ayı, kaçışan insanları kovalamaya başladı.
Ayının kaçan bir kişiyi kovaladığı anlar çevrede bulunan kent sakinleri tarafından saniye saniye kaydedildi. Araçlar seyir halindeyken yola fırlayan ayı, trafiği de birbirine kattı. Ayının önüne atladığı bir yolcu otobüsünün şoförü ani fren yaparak durmayı başardı. Otobüsün çarpmasından kıl payıyla kurtulan ayı sokaklarda dolaşmaya devam etti. Bölgeye gönderilen ekiplerin, ayıyı uyuşturucu iğne ile uyutarak, hayvanat bahçesine götürüldüğü aktarıldı. Doğal yaşam alanından uzaklaşarak kent merkezine inen ayının yiyecek ararken yolunu kaybettiği düşünülüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement