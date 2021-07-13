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- Rusya’da otelde patlama: 1 ölü
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
- Rusya’da otelde patlama: 1 ölü

- Rusya’da otelde patlama: 1 ölü

Otel önünden görüntü

Gesi 

-Alevlerin yükselmesi
-Yıkılan bina

( KRASNODAR ) KRASNODAR

- Rusya’nın Krasnodar bölgesinde bir otelde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki Gelencik kentinde bir otelin mutfağındaki gaz tüpü patladı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, otelde bulunan 50 kişi ise tahliye edilerek güvenli alana yerleştirildi. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatılırken olay yerinde incelemeler devam ediyor.
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