- Rusya’da otelde patlama: 1 ölü

-Alevlerin yükselmesi

-Yıkılan bina



( KRASNODAR ) KRASNODAR



- Rusya’nın Krasnodar bölgesinde bir otelde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki Gelencik kentinde bir otelin mutfağındaki gaz tüpü patladı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, otelde bulunan 50 kişi ise tahliye edilerek güvenli alana yerleştirildi. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatılırken olay yerinde incelemeler devam ediyor.

