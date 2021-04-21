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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Rusya'da Navalny protestolarında gözaltı sayısı bini aştı

Rusya'da Navalny protestolarında gözaltı sayısı bini aştı

- Yürüyüşlerden detaylar

Polis Müdahale Özgürlük Protesto Çatışma Açlık Grevi 

-- Gözaltılardan detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin cezaevinden salıverilmesi için yapılan gösterilerde polis binden fazla göstericiyi gözaltına aldı. Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklu bulunduğu cezaevinde 3 hafta önce açlık grevine başlaması ve ardından hastaneye kaldırılması üzerine Navalny destekçileri sokaklara inmişti. Navalny'nin siyasi nedenlerden dolayı tutuklandığını savunan göstericiler bugün ülkenin 75'ten fazla şehrinde sokaklara dökülmüş, akşam saatlerine doğru gözaltı sayısı 500'e yaklaşmıştı. Ülkenin batı kentlerinde ise göstericiler saat 19:00'da sokağa inmişti. Rusya İçişleri Bakanlığı'nın gösterilerin yasal olmadığı yönündeki tüm uyarılara rağmen sokaklara çıkan göstericiler, "Navalny'ye özgürlük, Putin defol" sloganları atarak Navalny'nin tutuklanmasını protesto etti. Moskova'da gece saatlerine doğru çatışmalar arttı Rusya'nın batı şehirleri olan St. Petersburg ve Moskova şehirlerinde ise akşam saatlerinde hareketlilik başladı.
Polis, Kremlin Sarayı'nın çevresini abluka altına alarak giriş ve çıkışları kapattı. Protestocular ise Puşkin Meydanı ve yakınındaki caddelerde toplanarak gösterilere başladı.
Moskova ve St. Petersburg'taki gösterilere polis müdahale ederken, ülke genelinde şuana kadar toplamda bin 4 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Gösteriler, Rusya genelinde hala devam ederken, Rus polisi göstericilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulunmaya devam ediyor.
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