Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Rusya'da metro istasyonunda dehşet anları - Hızla giden metronun önüne atladı

- Rusya'da metro istasyonunda dehşet anları - Hızla giden metronun önüne atladı

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından servis edilen görüntü

Metro İstasyonu Kalaba Alabalık Başkent Irak 

-Metronun istasyona doğru ilerleyişi
-Adamın metronun önüne atlaması
-Metronun yavaşlayarak durduğu anlar

( MOSKOVA ) - Rusya'da metro istasyonunda dehşet anları- Hızla giden metronun önüne atladı MOSKOVA

- Rusya’nın başkenti Moskova’da hızla giden metronun önüne atlayan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Rusya’nın başkenti Moskova’da seyir halindeki bir metro, Oktyabrskoye Polye metro istasyonuna doğru yaklaşmaya başladı.
Hızını hafifçe düşürmeye başlayan vatman bir anda dehşeti yaşadı. Durakta kalabalık arasında bekleyen Georgy Vashalomidze adlı erkek, bir anda kendisini metronun önüne attı. Seyir halindeki metronun altında kalan Vashalomidze olay yerinde hayatını kaybetti. Kameraya saniye saniye yansıyan görüntülerde, Vashalomidze'nin güvenlik şeridine doğru yaklaştığı, metronun istasyona giriş yapmasıyla kendisini raylara bıraktığı görüldü.
Olayın ardından gözaltına alınan vatman ve bazı görevliler, Vashalomidze'nin metronun önüne atladığının tespit edilmesiyle serbest bırakıldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı