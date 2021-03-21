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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Rusya'da maske takmayanlara “dayak” şakası

- Rusya'da maske takmayanlara “dayak” şakası

- Güvenlik görevlisinin maskesiz kişiyi copla dövmesi

Sosyal Medya Alışveriş Güvenlik Görevlisi Güvenlik Güçleri Alışveriş Merkezi 

-- Dayak yemekten korkan maskesizlerden detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Rusya’da bir AVM’de kurallara uymayanlara ders vermek amacıyla maskesiz bir kişinin güvenlik görevlisinden dayak yediği şaka, diğer maskesiz gezenlere panik yaşattı. Rusya’nın başkenti Moskova’da bir alışveriş merkezinde korona virüse karşı korunmak amacıyla maske takmayanlara ders niteliğinde şaka yapıldı. Biri güvenlik görevlisi kılığına, diğeri de maskesiz dolaşan kişi rolüne giren 2 sosyal medya fenomeni, maske takmayanlara korku yaşattı. Güvenlik görevlisi, AVM’de maskesiz dolaşanların önünde diğer sosyal medya fenomenini copla dövdü. Onu gören diğer maske takmayanlar ise dayak yememek için panikle maskelerini taktı. Şakayı yapan iki fenomen, insanların sağlıklarını düşündükleri için değil yalnızca güvenlik güçlerinin sert kurallar uygulamasıyla maske taktıklarını söyledi.


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