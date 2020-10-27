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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Rusya’da maske takma zorunluluğu

- Rusya’da maske takma zorunluluğu

Rusya'dan detay

Toplu Taşıma Sayılar Ziyaretçiler İkinci Dalga Çalışma Saatleri 

-sokakların dezenfekte işlemleri

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Rusya’da korona virüs vak'a sayılarının artmasının ardından yarından itibaren geçerli olacak yeni önlemler kapsamına halka açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.
Dünya çapında korona virüs vak'alarında artış görülürken Rusya’da da korona virüs salgınının ikinci dalgası yaşanıyor. Rusya Halk Sağlığı ve Tüketici Hakları Kurumu (Rospotrebnadzor), korona virüsün vak'aları yaşadığı artış nedeniyle yeni önlemler getirdi. Halka açık alanlarda maske takmak zorunlu hale getirilirken, restoranlara da belli çalışma saatleri getirildi.
Yeni önlemlere göre, restoranlar 23:00 - 06:00 saatleri arasında kapalı olacak. Rospotrebnadzor, korona virüs pandemisinin 2021 yılında da devam edebileceğini savunuyor. Geçen hafta korona virüs tedbirleri kapsamında ülkenin başkenti Moskova’daki toplu taşıma araçlarına yolcuların maske ve eldivensiz binmeleri yasaklanmıştı. Öte yandan Rus yetkilileri son günlerde restoran ve kafelere ziyaretçilerinin telefon numaralarını kaydetmelerini ve bir QR kodunu taramalarını istemişti. Rusya’da Temmuz aynı ortasında vak'a sayısında yaşanan düşüş nedeniyle maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı. Rusya’da toplam korona virüs vak'a sayısı 1 milyon 547 bin 774’e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 589 oldu.
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