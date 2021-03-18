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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Rusya'da küçük çocuğun gözleri önünde kadın cinayeti

- Rusya'da küçük çocuğun gözleri önünde kadın cinayeti

-Cinayet sırasında korkarak kaçan çocuktan detaylar

Kadın Cinayeti Küçük Çocuk Şahit Cinayet 

--Kadının abisi tarafından bıçaklanma anlarından detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Rusya'da sabah saatlerinde okula giden küçük çocuğun gözleri önünde bir kadın abisi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Rusya'nın Tula şehrinde sabah saatlerinde küçük bir çocuk okula gittiği sırada bir şahsın bir kadını kaldırımda defalarca bıçakladığına şahit oldu. Kadının bıçaklandığını gören küçük çocuk, büyük bir korku yaşarken, hızla koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Tula Bölge Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Leyla A.’nın daha önce boşanmış olduğunu ve yeni bir ilişkisi olduğunu öğrenen 43 yaşındaki abisi Munir A.’nın ise bu durumu kabullenemeyerek kardeşini bıçaklayarak öldürdüğün aktarıldı. Kız kardeşini öldüren şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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