- Rusya'da klinikte şiddetli patlama

-patlama anı

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( MOSKOVA ) MOSKOVA



- Rusya’da bir klinikte oksijen depolarının bulunduğu depoda çıkan yangının ardından şiddetli bir patlama meydana geldi. Rusya’nın en büyük şehirlerinden biri olan Çelyabinsk şehrinde bulunan 2 numaralı kliniğin deposunda yangın çıktı. Yangının başlamasıyla birlikte bölgeye kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Merdivenler ve acil çıkış kapılarından 158 hasta ve 40 hastane personeli olmak üzere toplam 198 kişi tahliye edildi. Yangına müdahale edileceği sırada depoda bulunan 5 oksijen tüpü büyük bir gürültüyle patladı. Kliniğin yakınındaki fakültedeki öğrenciler tahliye edilirken, bölgedeki tüm binalar boşaltıldı. Hastaneden tahliye edilen ağır hastalar ambulanslarla farklı hastanelere sevk edildi. Çelyabinsk Bölge Başkanı yaptığı açıklamada, patlamada kimsenin zarar görmediğini ve yangının söndürülmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Bölge savcılığı tarafından da yangın ve patlamaya yönelik soruşturma başlatıldı. Rus basınında yer alan haberlere göre Çelyabinsk’teki 2 numaralı klinikte tedavi gören iki korona virüs hastasının oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle yaşamını yitirdiği hatırlatılırken, depodaki 5 oksijen tüpünün varlığı merak konusu oldu.



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