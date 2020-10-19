- Rusya'da kıyıya vuran balina saatler süren operasyonla kurtarıldı



- Rusya’da fırtına nedeniyle kıyıya vuran balinanın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Tonlarca ağırlığındaki balina, uzun uğraşlar sonucu hayata döndürüldü. Rusya’nın Okhotsk Denizi'ndeki Tauy Körfezi’ne kıyısı bulunan Magadan şehrinin 40 kilometre uzağında yer alan Ola kasabası sahilinde 6 metrelik balina kıyıya vurdu. 5 tondan fazla ağırlığı olduğu tahmin edilen balina, bölgede fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalara daha fazla direnemedi. Kıyıya vuran balinayı gören yaklaşık 10 kişi, ellerine halat alarak balinanın yardımına koştu. Balinanın kuyruk kısımlarına halatları bağlayıp dev dalgalardan balinayı kurtaran duyarlı grup, saatlerce süren operasyondan sonra balinayı tekrar denize bıraktı. Kurtarma operasyonuna katılan Aleksandr Fomiçev o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaşarak, “Korkmadık. Balinayı görünce kız kardeşimden sosyal medya üzerinden köylüleri yardıma çağırmasını istedim. Onlar geldikten sonra balinayı halatlarla önce çektik, daha sonra denize bıraktık. Balinanın bazı kısımlarında hafif yaralar vardı” dedi.





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