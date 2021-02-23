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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Rusya’da kayak yapan genç 8 metrelik kuyuya düştü

- Rusya’da kayak yapan genç 8 metrelik kuyuya düştü

-Gencin kuyuya uçma anlarından detaylar

Hastane Kış Turizmi Harekete Geç Paletli Ambulans Grup Genç 

-- Gençlerin kuyudaki arkadaşlarını kurtarma anlarından detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Rusya’da kayak yapan gençlerden biri hızını alamayınca karların üstünü örttüğü 8 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Kuyuya düşen gencin, 2 kolu ve bir bacağı kırıldı. Rusya’nın kış turizmi için en çok tercih edilen Soçi’deki Krasna Polyana Kayak Merkezi'nde bir grup genç kayak yaptığı sırada gençlerden biri karla örtülü 8 metrelik kuyuya düştü. Kuyuya düşen genci gören arkadaşları, onu kurtarmak için harekete geçti. Yarısı su ile dolu olan kuyudan çıkarılan gence, bölgeye gelen kurtarma ekipleri müdahale etti. Kar paletli ambulans ile hastaneye götürülen gencin, iki kolu ve bir bacağının kırıldığı belirtildi.
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