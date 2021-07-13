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- Rusya'da kanatlı planör yüksek gerilim hattına takıldı: 2 yaralı
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
- Rusya'da kanatlı planör yüksek gerilim hattına takıldı: 2 yaralı

- Rusya'da kanatlı planör yüksek gerilim hattına takıldı: 2 yaralı

- Planörün sert iniş anı

Yüksek Gerilim Hattı Hastane Elektrik Akımı Yüksek Gerilim Gesi 

--Planörün elektrik tellerinde takıldığı an

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Rusya'da kanatlı planör sert iniş yapmasının ardından yeniden havalanınca yüksek gerilim hattına takıldı. Kazada planördeki 2 kişi elektrik akımına maruz kalarak yaralandı. Rusya'nın Novgorod Bölgesi'ne bağlı Pestovsky kentinde kanatlı planör, pilotun kontrolü kaybetmesi ile yere sert iniş yaptı. Sert inişin ardından yeniden havalanan planör, bölgedeki yüksek gerilim hattına takıldı. Kazada planörde bulunan 2 kişi, elektrik akımına kapılarak yaralandı. Yaralıların kaldırıldığı hastane tarafından yapılan açıklamada, planörün pilotunun durumunun ağır olduğu, yolcunun ise durumun iyi olduğu aktarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, planörün düştüğü yerden kaldırıldığı ve düşüş nedeni ile ilgili teknik inceleme yapılacağı duyuruldu. Planörün yüksek gerilim hatlarına takılması nedeniyle bölgedeki 2 bin konuta elektrik verilemediği ve bu sorunun giderilmesi için elektrik şirketi çalışanları tarafından çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
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