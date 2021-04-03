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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Rusya'da kalp ameliyatı sırasında yangın - Doktorlar ameliyata devam etti, itfaiye kapının önünde nöbet tuttu

- Rusya'da kalp ameliyatı sırasında yangın - Doktorlar ameliyata devam etti, itfaiye kapının önünde nöbet tuttu

Hastanede çıkan yangından detaylar

Kalp Ameliyatı Sağlık Ekibi Ameliyathane Ameliyat Yangına Müdahale 

-Hastaların tahliyesinden detaylar
-Binanın içinden detaylar

( MOSKOVA ) - Rusya'da kalp ameliyatı sırasında yangın- Doktorlar ameliyata devam etti, itfaiye kapının önünde nöbet tuttu MOSKOVA

- Rusya’nın Blagoveshchensk kentindeki bir hastanede kalp ameliyatı yapıldığı sırada çıkan yangına rağmen doktorlar, hastanın hayatını kurtarabilmek için operasyona devam etti. Ameliyathaneyi korumaya alan itfaiye erleri ise dumanın içeri sızmaması için yoğun çaba harcadı. Rusya’nın Çin sınırındaki Amur bölgesinde yer alan Blagoveshchensk kentinde bir hastanenin çatısında yangın çıktı. Doktorlar kalp ameliyatındayken, alevler kısa sürede yayıldı. Bölgeye Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, refakatçi, hastane personeli ve sağlık ekibi olmak üzere hastaneden toplam 120 kişinin tahliye edildiği duyuruldu. Hastanede tedavi gören toplam 67 hasta itfaiye ekibinin yoğun çabası ile binadan tahliye edildi. Tahliye edilen hastalardan 14’ü sağlık durumları iyi olduğu gerekçesiyle evlerine gönderilirken, 49’u başka bir hastaneye sevk edildi. İtfaiye erlerinden alevlerin ameliyathaneye sıçramaması için yoğun çaba Yangın sırasında itfaiye ekipleri çatıdan yayılan yangına müdahale ederken, ameliyathanelerin bulunduğu katta doktorlar tarafından bir hastaya kalp ameliyatı yapıldığı öğrenildi. Kata giren itfaiye ekipleri ameliyathanenin etkilenmemesi için soğutma çalışması başlattı. Ayrıca zehirli dumanın odaya sızmaması için kapılar kapatılırken, vantilatörler kullanıldı. Ameliyathaneye havalandırma hattı çekilerek ameliyatın tamamlanmasının sağlandığı aktarıldı. Doktorlar ve itfaiye erleri ödüllendirilecek Bölge Valisi Vasily Orlov yangını söndürmek için yaklaşık 4 saat çaba sarf edildiğini, ameliyatın yangın sırasında tamamlandığını ve hastanın daha sonra başka bir hastaneye sevk edildiğini açıkladı.
Orlov, yangın sırasında büyük çaba sarf eden itfaiye ekibi ve doktorların en yüksek derecede ödüllendirileceğini duyurdu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve yangının çıkış nedenine yönelik araştırmaların devam ettiğini belirtti.

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