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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Rusya'da Hollywood filmlerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı

- Rusya'da Hollywood filmlerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı

- Otobüs takibinden detaylar

Mahkeme Kararı Hırsız Polis Ekipleri Dur İhtarı Vostok 

-- Polislerin merkezi takibinden detaylar
-- Zanlının ifade verme anlarından detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Rusya'nın Artem şehrinde bir otobüs hırsızı ile trafik polis ekipleri arasında saatlerce süren kovalamaca, polis memurlarının otobüsün lastiklerine ateş etmesiyle sona erdi. Rusya'nın Primorski Bölgesi’nde yer alan Artem şehrinde, trafik polisleri ile bir otobüs hırsızı arasında saatlerce süren kovalamaca Hollywood filmlerini aratmadı. Yaşanan olay Artem şehrinde trafik polis ekiplerine, bir otobüsün yolda seyir halindeyken tehlikeli manevralar yaptığı ihbarının gelmesi ile başladı.
İhbarın ardından trafik ekipleri, tarif edilen otobüsün tespit edilmesi ile otobüsü takibe alarak durdurmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından takip edildiğini fark eden otobüs hırsızı ise polisin dur ihtarına hızlanarak karşılık verdi. Polisten kaçarken yolda seyir halindeki birçok araca çarpan hırsız, polisin tüm ihtarlarına rağmen 15 kilometreden fazla yol yaptı. Saatlerce süren kovalamaca, polis ekiplerinin otobüsün lastiklerine ateş etmesiyle sona erdi. Trafik ekipleri tarafından gözaltına alınan 33 yaşındaki otobüs hırsızının polis sorgusunda, Rusya'nın Vladivostok şehrinde bulunan evine gitmek istediğini fakat kendisini götürecek bir araç bulamayınca otobüsü çaldığını itiraf ettiği kaydedildi. Alkollü olduğu tespit edilen Otobüs hırsızının, işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkeme kararı ile tutuklandığı ifade edildi. Trafik polisleri ile otobüs hırsızı arasında yaşanan kovalamaca ise, polis kameraları tarafından anbean kaydedildi.
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