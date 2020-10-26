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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Rusya’da feci trafik kazası

- Rusya’da feci trafik kazası

Dikkatsiz sürücü ile kamyonetin çarpışma anı

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Trafik Kazası Kamera Dikkatsiz Sürücü Araç İçi Kamera 


- Rusya’da dikkatsiz sürücü aniden yola çıkınca kamyonetle çarpıştı. Rusya'da dün yaşanan kaza yürekleri ağızlara getirdi. Dikkatsiz bir kamyonet şoförü, aniden yola çıkınca olanlar oldu. Merdiven taşıyan başka bir kamyonet ise aniden önüne çıkan kamyonete çarptı. Merdiven taşıyan kamyonetin sürücüsü frene bassa da kazaya engel olamadı. Feci kazada kamyonetin üzerinde bulunan merdiven, sol camdan içeri girerek şoföre isabet etti. Kaza anı ise araç içi kamerasına anbean yansıdı.
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