- Rusya’da feci trafik kazası



- Rusya’da dikkatsiz sürücü aniden yola çıkınca kamyonetle çarpıştı. Rusya'da dün yaşanan kaza yürekleri ağızlara getirdi. Dikkatsiz bir kamyonet şoförü, aniden yola çıkınca olanlar oldu. Merdiven taşıyan başka bir kamyonet ise aniden önüne çıkan kamyonete çarptı. Merdiven taşıyan kamyonetin sürücüsü frene bassa da kazaya engel olamadı. Feci kazada kamyonetin üzerinde bulunan merdiven, sol camdan içeri girerek şoföre isabet etti. Kaza anı ise araç içi kamerasına anbean yansıdı.



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