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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Rusya'da evlerin üstüne çığ düştü

- Rusya'da evlerin üstüne çığ düştü

-Çığ düşen bölgeden detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Kurtarma Ekibi Kayak Merkezi Çığ Düşmesi Çığ Altında Şili 


- Rusya’da bir kayak merkezine çığ düşmesi sonucu 5 dağ evi çığ altında kalırken, 4 kişi kurtarıldı. Rusya’nın Krasnoyarsk şehrindeki bir kayak merkezine çığ düştü. Gora Otdelnaya isimli kayak merkezine çığ düşmesi sonucu 5 dağ evi kar kütlelerinin altında kaldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bölgeye 200 kişilik kurtarma ekibi ve 8 araç gönderildiğini duyurdu. Çığ altında kalan kişi sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, evlerin bulunduğu 300 metrekarelik alanda arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.
2’si çocuk 4 kişi kurtarıldı Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini aktarırken, çığ altında kalan 2’si çocuk toplam 4 kişilik bir ailenin kurtarıldığını duyurdu. Aşırı fırtına nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü fakat çalışmaların aksamaması için ek kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği aktarıldı.
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