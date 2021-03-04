- Rusya'da dev su kulesi işçi servisinin üzerine devrildi



- Rusya'da dev su deposu, işçiler tarafından kontrollü olarak yıkılmaya çalışırken işçi servisinin üzerine devrildi. Rusya'nın Oleninsky bölgesindeki Kholmina kasabasında eski bir su kulesinin kontrollü yıkımı sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. Halatlarla bağlanan su kulesi yıkım işlemi sırasında işçi servisinin üzerine devrildi. İşçilerin yaralanmadığı olayda, minibüsün kullanılamaz hale geldiği belirtildi.



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