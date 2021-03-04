Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Rusya'da dev su kulesi işçi servisinin üzerine devrildi

- Rusya'da dev su kulesi işçi servisinin üzerine devrildi

- Su deposunun minibüs üzerine devrilme anlarından detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Gesi İşçi Servisi Trol 


- Rusya'da dev su deposu, işçiler tarafından kontrollü olarak yıkılmaya çalışırken işçi servisinin üzerine devrildi. Rusya'nın Oleninsky bölgesindeki Kholmina kasabasında eski bir su kulesinin kontrollü yıkımı sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. Halatlarla bağlanan su kulesi yıkım işlemi sırasında işçi servisinin üzerine devrildi. İşçilerin yaralanmadığı olayda, minibüsün kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşçileri taşıyan traktör devrildi: 7 ölü, 10 yaralıİşçileri taşıyan traktör devrildi: 7 ölü, 10 yaralı
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement