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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Rusya’da damperi açılan kamyon üst geçidi yıktı

- Rusya’da damperi açılan kamyon üst geçidi yıktı

-Damperi açık kalan kamyonun üst geçidi yıktığı anlar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Perini Bild Kamera Üst Geçit 


- Rusya’nın Kurgan şehri yakınlarında otoyolda seyir halinde olan kamyonun damperinin açılması sonucu üst geçit yıkıldı. Rusya’nın Kurgan şehri yakınlarında otoyolda seyir halinde olan kamyonun damperinin açılması ile otoyol üzerinden bulunan üst geçit yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, kaza anı yoldaki başka bir aracın kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Aynı üst geçidin Eylül 2020’de de damperli bir kamyonun çarpması sonucu yıkıldığı ifade edildi.
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