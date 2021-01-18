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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Rusya'da çığ felaketi: 1 ölü, 12 kayıp

- Rusya'da çığ felaketi: 1 ölü, 12 kayıp

- Çığ düşmesine sebep olan top atışından detaylar

Çığ Felaketi Çığ Altında İtiraf Felaket Helikopter 

-- Çığ düşmesi anlarından detaylar
-- Kurtarma çalışmalarından detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Rusya’da Dombay Kayak Merkezi’ne çığ düştü. 1 kişi hayatını kaybederken, çığ altında kalan 12 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Rusya'ya bağlı Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde bulunan Dombay Kayak Merkezi’nde akşam saatlerinde çığ felaketi yaşandı. Çığ nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
Mussa-Açitara Dağı'nın Dombay bölgesi uzantısında yaşanan çığ felaketi ile ilgili Rusya Acil Durumlar Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, “Bölgede yaşanan çığ felaketi nedeniyle 233 personel ve 28 kurtarma aracı çalışmalarına başladı.
Çığın yüksekliği 300 metre olarak hesaplanırken, ön belirlemelere göre iki kayak ekipmanı kiralama noktası ve bir kafe çığ altında kaldı” denildi. Bölgeye ayrıca helikopter yönlendirildiği öğrenilirken, çığ altında kalan 12 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çığ düşmesinin nedeni ortaya çıktı Kuzey Kafkasya Meteoroloji Etkileme Servisi Başkanı Hızır Çoçayev yaptığı açıklamada, çığın düşmesine kendilerinin neden olduğunu itiraf etti. Çoçayev, “Bugün etkileme operasyonu düzenledik, karın toplandığı bölgeye ateş açtık, kimseye zarar vermeden çığı düşürebildik. Ancak baskının etkisiyle sismik dalga yüzünden diğer bölgeye de çığ düştü” dedi.
Çoçayev’in açıklamasının ardından yetkililerin dağın eteklerine doğru ateş açtığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
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