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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Rusya'da buz tutan denizin altında fotoğraf sergisi

- Rusya'da buz tutan denizin altında fotoğraf sergisi

Buzların altında açılan fotoğraf sergisinden detaylar

Fotoğraf Sergisi Oksijen Küresel Isınma Hayvan 

-Deniz ve buzulların altında yaşama dair çekilen fotoğraflardan detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Rusya'da iki fotoğraf sanatçısı, dünyada yaşamı tehlikeye atan küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla buz tutan denizin altında fotoğraf sergisi açtı. Küresel ısınma nedeniyle dünyada buzullar erimeye devam ederken, su kaynaklarında da ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Küresel ısınmanın yaşamı olumsuz etkilediğine dikkat çekmek isteyen Rus fotoğraf sanatçıları Viktor Lyagushkin ve Dmitriy Belenikhin, daha önce görülmemiş bir çalışmaya imza attı. Yıllardır deniz ve buzullar altındaki yaşamı fotoğraflayan Lyagushkin ve Belenikhin, Rusya’ya bağlı Beyaz Deniz’e kıyısı bulunan Karelya Cumhuriyeti’nin Nilmoguba kentinde buz altında fotoğraf sergisi açtı. Kentin kıyısındaki buz tutan Beyaz Deniz’in derinliklerinde sergi açan sanatçılar, toplam 18 fotoğraf sergiledi. Sergiyi gezmek isteyenlerin dalgıç kıyafetleri ve oksijen tüpleriyle su altında uzun süre kalmaları gerekiyor. Nisan ayının ortalarında sona erecek olan sergiye birçok kişi dalgıç kıyafetleri ile katılıyor. Fotoğraf sanatçısı Viktor Lyagushkin, “Buzlar tamamen eridiğinde ki bu çok yakında gerçekleşecek, fotoğrafladığım bu hayvanlar ortadan kaybolacak ve yalnızca benim fotoğraflarım kalacak” ifadelerini kullandı.
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