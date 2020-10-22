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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Rusya'da Bezymianny Yanardağı kül püskürttü

- Rusya'da Bezymianny Yanardağı kül püskürttü

Kül atmaya başlayan yanardağdan detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Dera Orman Yangınları Gesi Felaket Uche 


- Rusya’nın en tehlikeli yanardağları arasında gösterilen Bezymianny Yanardağı 9 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürtmeye başladı.
Rusya’nın Kamçatka Adası’ndaki aktif yanardağ grup sırasında olan Shiveluch ve Klyuchevskaya Yanardağları arasında bulunan Bezymianny Yanardağı şiddetli kül püskürtmelerine başladı.
Rusya Bilimler Akademisi Federal Jeofizik Araştırma Servisi uzmanları tarafından yanardağ faaliyetleri ile ilgili ölçümlerin başlatıldığı ve görüntülerinin kayda alınmaya başlatıldığı belirtildi. Yanardağın püskürttüğü küllerin 9 kilometre yüksekliğe kadar yükseldiği ve yanardağdan çıkan külün yaklaşık 40 kilometre uzağında bulunan Milkovsky yerleşim bölgesindeki Lazo ve Atlasovo köylerine kadar ulaştığı açıklandı. Köyde yaşayanlara evden çıkmamaları konusunda uyarı yapıldığı aktarılırken yanardağın şuan için bir tehlike oluşturmadığı da belirtildi. 60 bin yaşındaki Bezymianny Yanardağında 1956 yılında büyük bir patlama yaşanmış bu patlama ile birlikte büyük orman yangınları yaşanmış ve bu patlama Rusya’nın en büyük doğal felaketleri arasındaki yerini almıştı. 1999 yılında tekrar aktif hale gelen yanardağın şuana kadar en fazla 15 kilometre yüksekliğe kadar kül fırlattığı biliniyor.
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