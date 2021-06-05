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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Rusya'da batan geminin kaptanı mürettebatı kıl payı kurtuldu

- Rusya'da batan geminin kaptanı mürettebatı kıl payı kurtuldu

Geminin batma anlarından detaylar

Gemi Personeli Bild Sürat Teknesi Batın 

-Gemi mürettebatının kurtarılma anlarından detaylar

( MOSKOVA ) - Rusya'da batan geminin mürettebatı ölümden kıl payı kurtuldu MOSKOVA

- Rusya’da su altı tarama gemisi kıyıya çekildiği sırada batarken, gemi kaptanı ve bir personel son anda kurtarıldı. Rusya’da Volga nehri kıyılarındaki Podzhabny adası etrafında su altında tarama işi yapan “Barrakuda” adlı gemi kıyıya götürüldüğü sırada su almaya başladı.
Gemi mürettebatı durumu kıyıdaki kurtarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine limandaki ekipler sürat teknesiyle bölgeye ilerlerken, su alan gemi ise batmaya başladı.
Çaresiz kalan kaptan ve gemi personeli, geminin su üstünde bulunan bölüme çıkarak kurtarılmayı bekledi. Gemi tamamen suya gömüldüğü sırada gelen kurtarma ekipleri, kaptan ve personeli son anda kurtarmayı başardı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, kurtarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, geminin batma nedeninin tespit edilmesi için olay yerine ekip gönderildiği duyuruldu. Bölge savcılığının da olayla ilgili ayrıca soruşturma başlattığı aktarıldı.
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