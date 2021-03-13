- Rusya’da bağımsız milletvekili adaylarının toplantısına polis baskını: 170 gözaltı



- Rusya'nın başkenti Moskova'da bir otelin konferans salonunda ülkenin 56 bölgesinden milletvekili adaylarının ve destekçilerinin kayıt yaptığı bir toplantıya polis tarafından gerçekleştirilen baskında 170 kişi gözaltına alındı. Rusya'nın başkenti Moskova'nın Izmaylovo bölgesinde yer alan bir otelin konferans salonunda ülkenin 56 bölgesinden bağımsız milletvekili adaylarının kayıt yaptırdığı toplantıya Rus polisi tarafından baskın düzenlendi.

Ülkedeki erken seçim ihtimalleri ve adaylık süreçleriyle ilgili toplantı gerçekleşen 170 kişi, öğle saatlerine doğru karşılarında Rus polisini buldu. Toplantının izinsiz olduğu ve organizatörlerinin bazı yasadışı örgütlerle ilişkili olduğu gerekçesiyle polis, salonda bulunan katılımcıları gözaltına aldı. 170 kişi gözaltına alındı Parlamentonun alt kanadı Duma'nın milletvekilleri arasındaki Mikhail Timanov ve Maksim Raznik'in de gözaltına alındığı kaydedildi. Ayrıca Moskova Belediye Meclis Üyeleri, İlya Yashin, Yulia Galmaniya ve Yevgeny Roizman'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi. Rus polisi, toplam 170 kişiyi otelin önüne getirilen büyük otobüslerle gözaltı merkezlerine götürdü. Büyük çoğunluğu muhalif adaylara destek veren gönüllülerin ve gözaltına alınan kişilerin işlemleri devam ederken, izinsiz toplanma gerekçesiyle para cezası kesilme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.





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