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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Rusya'da 71 Kişi İçme Suyundan Zehirlendi

- Rusya'da 71 Kişi İçme Suyundan Zehirlendi

Ambulanslarla zehirlenenlerin sevkinden detaylar

Ayetler Hastane Toplantı İçme Suyu Şebeke Suyu 

-Zehirlenen çocuklardan detaylar
-Yerel yöneticilerin zehirlenme vakalarıyla alakalı toplantısından detaylar

(DAĞISTAN) - Rusya'da 71 kişi içme suyundan zehirlendi DAĞISTAN

- Rusya’ya bağlı Dağıstan’da 6’sı çocuk toplam 71 kişi içme suyu nedeniyle zehirlenince hastaneye kaldırıldı. Rusya’ya bağlı Kuzey Kafkasya ülkelerinden Dağıstan’da bulunan 42 bin nüfuslu Buynaksk kentinde 71 kişi; kusma, halsizlik ve ishal gibi şikayetler üzerine hastanelere akın etti. Hastanede tedavi altına alınan 6’sı çocuk 71 kişiye gıda kaynaklı bağırsak enfeksiyonu teşhisi kondu. Birçok kişiye aynı zamanda benzer teşhisler konması üzerine Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) araştırmalara başladı.
Bağırsak enfeksiyonu vakalarının yiyecek kaynaklı olmadığının tespit edilmesinin ardından uzmanlar, enfeksiyonlara içme suyunun yol açmış olabileceği şüphesi ile 12 farklı noktadaki su şebekelerinden numune aldı. Alınan tüm numunelerde zararlı bakteriler tespit edildiğini belirten Rospotrebnadzor, hastanede tedavi gören 71 kişinin evlere dağıtılan şebeke suyundan zehirlendiğini açıkladı.
Rospotrebnadzor, şebeke suyunun evlere standartların altında bir kalitede ulaştığının belirlendiğini de bildirdi. Kent sakinlerine “musluk suyu içmeme” uyarısı Zehirlenme vakalarının ardından kent sakinlerine musluktan su içmemeleri yönünde uyarıda bulunulurken, şebeke suyunun normal standartlara kavuşması için de çalışmalar başlatılacağı duyuruldu. Geçici bir çözüm olarak kentte yaşayanlara taşıma tankerleri ile temiz içme suyu sağlanacağı ifade edildi. Zehirlenme olayına ilişkin sorumluların tespit edilmesi için soruşturma başlatılacağı belirtilirken, zehirlenen 71 kişinin tedavilerine bölgedeki çeşitli hastanelerde devam edileceği aktarıldı. Öte yandan şehrin yerel yöneticileri ve uzmanlar, olaya yönelik toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda kentte kırmızı alarm durumuna geçilerek, şehrin su ihtiyacının karşılanması için başka bölgelerden şehre su hattı çekilmesi gibi kararlar alındı.
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