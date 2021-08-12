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- Rusya'da 16 kişiyi taşıyan helikopter göle düştü: 8 ölü
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Rusya'da 16 kişiyi taşıyan helikopter göle düştü: 8 ölü

- Rusya'da 16 kişiyi taşıyan helikopter göle düştü: 8 ölü

Havadan yapılan aramalardan detaylar

Pavlov Hastane Chat Turist Helikopter 

-Teknelerle yapılan aramalardan detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Rusya'nın Kamçatka yarımadasında 16 kişiyi taşıyan Mİ-8 tipi helikopterin göle düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın uzakdoğusundaki Kamçatka yarımadasında 3’ü mürettebat, 13’ü turist olmak üzere toplam 16 kişiyi taşıyan Mİ-8 tipi helikopter turistik bir gezi kapsamında Kronotsky doğa rezervinden geçerken Kuril Gölü’ne düştü. Vityaz-Aero şirketine ait helikopterin, Petropavlovsk-Kamchatsky kenti yakınlarındaki bir yanardağ olan Khodutka'ya doğru hareket ederken irtifa kaybetmesi sonucu düştüğü belirtilirken, olayda 8 kişinin 125 metre derinliğe gömülen helikopterin içinden çıkamadığı için hayatını kaybettiği bildirildi.
Yolcular arasında bir de çocuk bulunduğu öğrenildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekiplerin düşen helikopterin enkazına 5 dakika içinde ulaştığı ve yaralıları hemen göl üzerinden alarak hastaneye sevk ettiği açıklanırken, kazadan yaralı olarak kurtulanların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Helikopterin genel bakımlarının geçtiğimiz yıl yapıldığı ve yola çıkmadan önce de kontrollerin usulüne uygun olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Uçağın motor arızası veya pilotaj hatası sonucu düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Arama kurtarma ekipleri ise 125 metre derinliğe gömülen helikopterdeki 8 kişinin cesedini çıkarmak için çalışma başlattı.
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