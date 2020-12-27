- Rusya, bu yıl yaklaşık 100 füze tatbikatı yaptı



- Rusya Savunma Bakanlığı 2020 yılında 100’e yakın füze tatbikatı yapıldığını belirterek, bu yıl gerçekleşen tatbikatlarla ilgili hatırlatma yaptı. Dünyada askeri gücü tartışılan Rusya bu yıl çok sayıda önemli tatbikata imza attı. Tatbikatlarla sık sık gövde gösterisi yapan Rusya 2020 yılında füze savunma sistemleri ve balistik füzelerle tatbikatlar gerçekleştirerek rakiplerine gözdağı verdi. Rusya Savunma Bakanlığı yılın son günlerinde 2020 yılındaki füzeli tatbikatlara dair bilgiler aktardı. Bu yıl füze tatbikatlarına dair görüntülerin paylaşıldığı açıklamada tatbikatların Kapustin Yar, Yeysky, Aşuluk Poligonu ve Telemba Eğitim Sahası gibi birçok noktada gerçekleştiği hatırlatılarak, “2020 yılı tatbikat takvimi boyunca 97’den fazla canlı hedef tatbikatı yapıldı” denildi. Bakanlık tatbikatlarda kullanılan füzelerle ile ilgili bilgiler aktararak, “Tatbikatlar sırasında 500’den fazla uçaksavar füze ve on binlerce uçaksavar topçu mühimmatları ile canlı hedefler ve insansız hava araçları dahil olmak üzere 600’den fazla hedefe odaklanıldı. Bu tatbikatlarda operasyonel-taktik ve seyir füzeleri kullanıldı” ifadelerini kullandı. En çok füze atışının ise Kafkas-2020 tatbikatında gerçekleştirildiği belirtildi. 2020 yılının ana tatbikatı olarak Kafkas-2020 tatbikatı olduğu ifade edilirken, bu tatbikatta 62 hava hedefinin 15 dakika içinde yok edildiği ve 50 uçaksavar füzenin yanı sıra 7 binden fazla mühimmat kullanıldığına dikkat çekildi. Rusya Savunma Bakanlığı bu tatbikatlarda hava savunma komutanlarına İnsansız Hava Araçları



, seyir ve balistik füze saldırıları gibi birçok hava unsuru ile yapılması muhtemel hava saldırılarına karşı eğitimler verildiğini belirtti.





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