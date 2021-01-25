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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ruslar zıplayarak stres attı

Ruslar zıplayarak stres attı

Turistlerden görüntü

Yabancı Turist 

-Turistlerin spor yapmasından görüntü
-Detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde bir grup Rus turist, kilo vermek isteyenlerin yeni trendi "Kangoo Jumps" ayakkabılarla müzik eşliğinde spor yapıp günün stresini attı. NASA tarafından geliştirilen "Kangoo Jumps" ayakkabıları, son yıllarda kilo vermek isteyenler için yeni bir spor alanı oldu. Alanya’nın Damlataş Park’ında bir araya gelen bir grup Rus kadın "Kangoo Jumps" ayakkabılarıyla kalori yakmak için spor yaptı. Müzik eşliğinde eğlenceli dakikalar yaşayan turistler, günün stresini zıplayarak attı. "Amacımız bu sporu daha yaygın hale getirmek" Etkinlik hakkında konuşan Marry Tellioğlu, yeni trend haline gelen Kangoo Jumps sporu yaptıklarını söyledi.

Tellioğlu, "Amacımız bu sporu daha yaygın hale getirmek. Arkadaşımız kurmuş olduğu bir şirket tarafından yabancı turistlerle bir araya gelip bu tür organizasyonlar yapıyoruz" dedi.

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