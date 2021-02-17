Rus uyruklu DEAŞ’lı kadın sınırda yakalandı

-zanlıların indirilmesi

-zanlıların adliyeye geçisi



( HATAY ) -- Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi HATAY



- Hatay’da yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan 5’i Rus, 1’i Libya uyruklu olmak üzere 6 kişi yakaladı. Hatay’ın Altınözü ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan 5’i Rusya, 1’i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi hudutta görev yapan personel tarafından yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlenirken yakalananların 3'ünün çocuk olduğu görüldü.

Yakalanan 6 kişi Altınözü Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından Altınözü Adliyesi’ne sevk edildi. (GKH-



loading...