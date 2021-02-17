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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Rus uyruklu DEAŞ’lı kadın sınırda yakalandı

Rus uyruklu DEAŞ’lı kadın sınırda yakalandı

Jandarmanın gelişi

Akalan Terör Örgütü 

-zanlıların indirilmesi
-zanlıların adliyeye geçisi

( HATAY ) -- Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi HATAY

- Hatay’da yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan 5’i Rus, 1’i Libya uyruklu olmak üzere 6 kişi yakaladı. Hatay’ın Altınözü ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan 5’i Rusya, 1’i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi hudutta görev yapan personel tarafından yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlenirken yakalananların 3'ünün çocuk olduğu görüldü.
Yakalanan 6 kişi Altınözü Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından Altınözü Adliyesi’ne sevk edildi. (GKH-
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