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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Rus uçakları, İdlib'in kuzeyini bombaladı

- Rus uçakları, İdlib'in kuzeyini bombaladı

Suriye sınırında uçakların görüntüleri

Muhalifler Hava Sahası Keşif Uçağı Helikopter Saldırı 

-Hatay hava sahasında helikopter ve keşif uçağı trafiği
-İskenderun ftp den geçildi

( İDLİB ) İDLİB

- Suriye'nin İdlib kenti kuzeyindeki, Harbinuş ve Kefr Aruk beldeleri Rus savaş uçakları tarafından bombalandı. Edinilen bilgiye göre, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, bugün saat 15.30 itibariyle Suriyeli muhaliflerinin kontrolündeki İdlib'in kuzey kırsalındaki bölgelere yönelik hava saldırıları düzenledi.
Hava saldırısı nedeniyle meydana gelen patlamalar, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden de duyuldu. Suriye sınırında yaşanan patlama sonrası Hatay hava sahasında helikopter ve keşif uçağı hareketliliği yaşanıyor. Can ve mal kaybıyla ilgili henüz net bir bilginin olmadığı belirtildi.
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