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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Rus turistler İstanbul’a geldi

Rus turistler İstanbul’a geldi

Rus turistlerin görüntüsü

Koronavirüs Tedbirler Koronavirüs Turist 

-Rus turistlerle röp

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Türkiye ile Rusya arasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurulan uçuşların başlamasının ardından,. Yeniden İstanbul'a gelmekten mutlu olduklarını söyleyen yolcular, "Türkiye’ye çok sık geliyoruz " dedi.
Korona virüs önlemleri kapsamında 15 Nisan tarihinden beri kısıtlama yapan Rusya, kısıtlamaları kaldırma kararı almasının ardından bugün uçuşlar yeniden başladı.
Türk Hava Yolları (THY) ve Rus havayollarına ait uçaklarla İstanbul'a gelen Rus yolcuların salgın önlemleri kapsamında uçaktan indikten sonra vücut ısıları ölçülürken, negatif PCR test sonuçlarını gösterdikten sonra yurda giriş yaptılar. Uçuş kısıtlamasının kalkmasının ardından bugün gerçekleştirilen seferlerde yolcu yoğunluğu yaşandı. “Türkiye’yi çok seviyorum” İstanbul’a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Marıa Barchei, “Ben gerçekten çok mutluyum. Çünkü Türkiye’yi çok seviyor ve çok sık geliyoruz. Ben İstanbul’u çok seviyorum. İstanbul güzel bir şehir ve buraya sık sık gelmeyi çok seviyorum. Uçuşların başlamasından dolayı mutluyum” dedi Türkiye’ye çok sık geldiğini söyleyen Regina Zarubina, ” Tekrar burada olmaktan mutluyuz. Türkiye’ ye çok sık geliyoruz. İlk olarak İstanbul’da bir süre kaldıktan sonra başka yerlere de gideceğiz” dedi (TC-ZA-
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