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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Rus savaş ve askeri römorkör gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

- Rus savaş ve askeri römorkör gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

rus savaş gemisinin kilitbahir kalesi önünden geçişi

Savaş Gemisi Rus Savaş Gemisi Akkale 

-dur yolcu yazısı önünden geçişi
-genel ve detay görüntüler
-askeri römorkörün kilitbahir kalesi önünden geçişi
-dur yolcu yazısı önünden geçişi
-genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Rus Donanması'na ait RFS 911 borda numaralı mayın tarama gemisi Ivan Golubets ile SB-739 borda numaralı askeri römorkörü, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Ege Denizi'nden bugün saat 12.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait RFS 911 borda numaralı mayın tarama gemisi Ivan Golubets ile SB-739 borda numaralı askeri römorkörü saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen gemiler, Nara Burnu’ndan ilerleyerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisi ve askeri römorkörünün boğazı geçişlerine Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. (UYC
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