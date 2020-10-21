- Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı



- Suriye'de Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki El Rami köyüne hava saldırısı düzenledi.

Suriye'de Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki El Rami köyüne hava saldırısı düzenledi.

Yerel kaynaklar, Rus uçaklarının El Rami köyüne en az 2 hava saldırısı düzenlediği açıkladı.

Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı konusunda henüz bilgi paylaşılmadı.



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