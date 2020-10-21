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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı

- Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı

olay yeri

( İDLİB ) İDLİB

Hava Saldırısı İdlib Saldırı 


- Suriye'de Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki El Rami köyüne hava saldırısı düzenledi.
Suriye'de Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki El Rami köyüne hava saldırısı düzenledi.
Yerel kaynaklar, Rus uçaklarının El Rami köyüne en az 2 hava saldırısı düzenlediği açıkladı.
Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı konusunda henüz bilgi paylaşılmadı.
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